За сутки с COVID-19 госпитализировали 108 человек

Человечество продолжает борьбу с пандемии коронавирусной инфекции. Каждый день во всем мире обновляется статистика по количеству заряженных. Всего в России за сутки выявили 12 845 случаев заражения. В Петербурге число заряженных продолжает быть выше тысячи человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на субботу, 11 февраля, в городе на Неве за последние сутки коронавирусом заболели 1 311 человек. Накануне число зараженных было составляло 1 224 человек. За последние сутки было госпитализировано 108 зараженных. Выздоровели — 894 человека.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях города скончалось 8 пациентов. За все время с начала пандемии в городе вирус унес жизни 37 030 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в феврале в Петербурге ожидают пик заболеваемости гриппом, аденовирусом и коронавирусом.