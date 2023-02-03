В Петербурге более 900 человек за сутки заразились коронавирусом

В Санкт-Петербурге продолжает увеличиваться суточная заболеваемость COVID-19. Так, за последние сутки коронавирус подцепили более 900 горожан.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на пятницу, 3 февраля, в городе за сутки коронавирус был выявлен у 907 человек. Накануне число зараженных составляло 822 человек. За последние 24 часа госпитализировано 103 зараженных. Число выздоровевших за сутки составило 935 человек.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Северной столицы скончалось 11 пациентов. За все время с начала пандемии в городе вирус унес жизни 36 952 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Комздраве рассказали, как сейчас проходит вакцинация от COVID-19.