Вторые сутки число заразившихся COVID-19 в Петербурге превышает 800 человек

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает демонстрировать рост. Так, последние двое суток число заболевших составляет более 800 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на четверг, 2 февраля, в городе на Неве за сутки коронавирус выявили у 736 человек. Накануне число зараженных составляло 813 человек. За последние сутки было госпитализировано 87 зараженных. Число выздоровевших составило 635 человек.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Северной столицы скончалось 9 пациентов. За все время с начала пандемии в городе вирус унес жизни 36 941 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге в будние дни в последнюю неделю от коронавируса вакцинируются около двух тысяч человек. Чаще, горожане приходят на ревакцинацию, так как получили прививку ранее.