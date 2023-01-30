В Петербурге за сутки коронавирус выявили у 736 человек

Уже почти три года человечество ведет борьбу с пандемии коронавирусной инфекции. За последние сутки в России выявили 5 979 случаев заражения коронавирусом вирусом. В Петербурге последние пять дней число заразившихся вирусом за сутки держится в районе более 700 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на понедельник, 30 января, в Северной столице за сутки заразились коронавирусом 736. Накануне зараженных было больше — 728 человек. За последние 24 часа было госпитализировано 57 зараженных. Число выздоровевших за сутки составило 554 человек.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Петербурга скончалось 7 пациентов. За все время с начала пандемии в городе вирус унес жизни 36 912 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в медучреждениях Петербурга за неделю более чем на 20% упал уровень госпитализации с коронавирусом, ОРВИ и гриппом.