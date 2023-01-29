За сутки в Петербурге коронавирусом заболели 728 человек

За сутки в России выявили 6 442 случаев заражения коронавирусом вирусом. В Петербурге за последние дни число заразившихся вирусом за сутки держится в районе более 700 человек.

Так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на воскресенье, 29 января, в городе за сутки заразились коронавирусом 728. Накануне зараженных было больше — 733 человека. За последние сутки было госпитализировано с COVID-19 40 человек. Число выздоровевших за сутки составило 388 человек.

За последние 24 часа от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Петербурга скончалось 9 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 905 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербуге вновь появится диспансерный день для ветеранов и блокадников.