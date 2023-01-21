В за сутки коронавирус выявили 730 петербуржцев

Уже почти три года человечество борется с пандемии коронавирусной инфекции. За сутки в России выявили 6 014 случаев заражения вирусом. Заболеваемость продолжает постепенно увеличиваться. В Петербурге за последние сутки число заразившихся составило более 700 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на субботу, 21 января, в Северной столице за последние 24 часа выявлено 730 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне зараженных было 712 человек. За сутки в больницах оказалось 101 зараженный. Число выздоровевших составляет 559 человек.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Петербурга скончалось 9 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 827 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцам рассказали, насколько опасен новый штамм коронавируса "Кракен".