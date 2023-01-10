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За сутки в Петербурге коронавирус подцепили 304 человека

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© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

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Уже почти три года человечество борется с пандемии коронавирусной инфекции. Данные по новым случаем заражения обновляются ежедневно во всем мире. За последние сутки в России наблюдается снижение заболеваемости. Так, за сутки по стране выявили 3 032 случаев заражения вирусом. В Петербурге также наблюдается тенденция по снижению роста заболевших.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на вторник, 10 января, в городе на Неве за последние сутки выявлено 304 новых случаев заражения COVID-19. Накануне зараженных было 277 человек. За сутки было госпитализировано 116 человек. Число выздоровевших составляет 944 человека.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях города скончалось 14 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 707 человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за новогодние праздники заболеваемость ОРВИ снизилась на 75% в Петербурге.

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