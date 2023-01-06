В Петербурге за сутки коронавирусом заразились 387 человек

Ежедневно медики по всему миру сообщают данные по заражению коронавирусной инфекции. В России суточная заболеваемость составила 3 439 зараженных. В Петербурге наблюдается спад заболеваемости коронавирусом.

Так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на пятницу, 5 января, в городе на Неве за последние сутки было выявлено 387 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне число заразившихся составляло 330 зараженных. За последние 24 часа было госпитализировано 133 человек, а число выздоровевших составляет 590 человек.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Петербурга скончалось 2 пациентов. Накануне, 5 января, умерших было 14 человек. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 649 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в память погибших во время пандемии коронавируса медиков появится Сад Милосердия в Петербурге.