В Петербурге менее 700 человек заразились COVID-19 за сутки

В Петербурге продолжает наблюдаться спад заболеваемости COVID-19. За последние сутки в городе было выявлено менее 700 новых случаев заражения.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на понедельник, 2 января, в городе на Неве за последние сутки было выявлено 615 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне число заразившихся было больше и составляло 728 зараженных. За последние сутки было госпитализировано 70 человек, выздоровело — 539 человек.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Северной столицы скончалось 14 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 607 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец надеется, что пик заболеваемости в городе уже был пройден и в ближайшее время, в том числе и благодаря новогодним праздникам, количество заболевших существенно снизится.