Третий день в Петербурге число заразившихся COVID-19 не превышает 800 человек

Почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. В Петербурге третей сутки количество заболевших не превышает отметку в 800 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на пятницу, 30 декабря, в городе за сутки было выявлено 717 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне число заразившихся составляло 713 зараженных. За последние сутки было госпитализировано 128 человек, выздоровело — 1 159 человек.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Северной столицы умерло 15 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 562 человек.

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