В Петербурге число заболевших COVID-19 за сутки составило менее тысячи человек

Почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. За последние сутки в Петербурге было зафиксировано менее тысячи заболевших.

Так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на субботу, 24 декабря, в городе на Неве за последние сутки было выявлено 997 новых случанв заражения коронавирусом. Накануне число заразившихся составляло 1 068 зараженных. За сутки было госпитализировано 147 человек, а выздоровело — 1 058.

За последние 24 часа от последствий коронавирусной инфекции в медучреждениях Северной столицы скончалось 15 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 476 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что из-за распространения коронавируса и ОРВИ, Роспотребнадзор рассказал, как защитить себя от сезонной болезни.