За сутки коронавирусом заразились 1098 человек

Почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. В Петербурге продолжает увеличиваться суточная заболеваемость COVID-19. Вторые сутки она превышает отметку в 1000 зараженных.

Так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на пятницу, 16 декабря, в городе на Неве за сутки выявлено 1098 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне число заразившихся составляло 1024 зараженных. За последние сутки было госпитализировано 229 человек, выздоровело — 714.

За последние 24 часа от последствий коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях Петербурга умерло 12 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 350 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов дал рекомендации на случай появления симптомов гриппа.