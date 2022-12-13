В пожаре на Лени Голикова пострадал петербуржец

В Кировском районе произошел пожар в трехкомнатной квартире, в ходе которого пострадал один местный житель. Потерпевшего госпитализировали.

Как сообщается в пресс-службе Главного управления МЧС по Петербургу, возгорание произошло в квартире дома на улице Лени Голикова. Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило 13 декабря в 12:16.

В трехкомнатной квартире огонь охватил помещение кухни, где обгорела обстановка на площади пяти квадратных метров. Пожар был локализован в 12:34.

В результате происшествия пострадал мужчина, который был госпитализирован в медицинское учреждение. Состояние потерпевшего не уточняетсчя.

К ликвидации пожара от МЧС было привлечено три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на территории завода “Звезда”, находящегося на улице Бабушкина в Невском районе, загорелось двухэтажное здание.