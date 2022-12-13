В Петербурге за сутки выявлено 948 случаев заражения COVID-19

Почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. В Петербурге продолжает увеличиваться суточная заболеваемость COVID-19.

Так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на вторник, 13 декабря, в Северной столице за сутки выявлено 948 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне число заразившихся составляло 914 зараженных. За последние 24 часа было госпитализировано 236 человек, выздоровело — 832.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях Петербурга умерло 14 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 309 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице медики ожидают вспышку ОРВИ и гриппа.