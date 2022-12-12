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За сутки в Петербурге коронавирус выявили у 914 человек

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© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

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Почти три года человечество противостоит пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. В Петербурге суточная заболеваемость COVID-19 продолжает держаться на отметке более 900 зараженных.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на понедельник, 12 декабря, в городе на Неве за сутки было выявлено 914 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне число заразившихся было 907 зараженных. За последние сутки было госпитализировано 122 человек. Выздоровело 635 человек.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях Северной столицы умерло 10 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 295 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцам рассказали о том, какие категории граждан находятся в зоне риска при ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

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