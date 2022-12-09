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В Петербурге число заразившихся COVID-19 за сутки перевалило за 900

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© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

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Человечество борется с пандемии коронавируса уже почти три года. Статистика по заболеваемости обновляется ежедневно. В Петербурге суточная заболеваемость COVID-19 перешла отметку в 900 зараженных.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на пятницу, 9 декабря, в городе на Неве за сутки выявлено 902 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне число заразившихся было 863 зараженных. За последние сутки было госпитализировано 198 человек. Выздоровело 453 человек.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях Петербурга скончалось 7 пациентов, столько же, сколько и накануне. За все время пандемии в городе от вируса умерло 36 262 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в конце 2022 года в Петербурге ожидают вспышку гриппа и ОРВИ.

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