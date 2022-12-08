В Петербурге за последние сутки 863 человека заразились COVID-19

Почти три года человечество противостоит пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. В Петербурге суточная заболеваемость COVID-19 продолжает держаться на отметке более 800 зараженных.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на четверг, 8 декабря, в городе за сутки выявлено 863 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне число заразившихся было 872 зараженных. За последние сутки было госпитализировано 167 человек. Выздоровело 630 человек.

За последние 24 часа от последствий коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях Петербурга скончалось 7 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 255 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице медики ожидают вспышку гриппа и ОРВИ.