  • 8 Декабрь 2022
USD 09.12.2022 62.5722 -0.3650
USD ММВБ 17:32 62.5574  
EUR 09.12.2022 65.6762 -0.2204
EUR ММВБ 17:32 65.8659  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге за последние сутки 863 человека заразились COVID-19

Автор:


© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Темы дня

Почти три года человечество противостоит пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. В Петербурге суточная заболеваемость COVID-19 продолжает держаться на отметке более 800 зараженных.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на четверг, 8 декабря, в городе за сутки выявлено 863 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне число заразившихся было 872 зараженных. За последние сутки было госпитализировано 167 человек. Выздоровело 630 человек.

За последние 24 часа от последствий коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях Петербурга скончалось 7 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 255 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице медики ожидают вспышку гриппа и ОРВИ.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Коронавирус

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram