В Петербурге выявлено 807 новых случаев заражения коронавирусом

Уже почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. В Петербурге за последние дни наблюдается рост суточной заболеваемости COVID-19.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на понедельник, 5 декабря, в городе за сутки выявлено 807 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне число заразившихся составило 812 зараженных. За последние сутки было госпитализировано 105 человек. Выздоровело 630 человек.

За последние 24 часа от последствий коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях Петербурга скончалось 15 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 216 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что врач-иммунолог Владимир Болибок предупредил о пике заболеваемости свиным гриппом в Петербурге в преддверии новогодних праздников.