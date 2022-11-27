В Петербурге за сутки коронавирусом заразились 547 человек

Почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. Санкт-Петербург.ру рассказывает о эпидемиологической обстановке за сутки в городе на Неве.

Так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на воскресенье, 26 ноября, в Северной столице за последние сутки выявлено 547 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне число заразившихся было меньше — 501 зараженных. За последние сутки было госпитализировано 72 заболевших, выздоровело 296 человек.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях Петербурга умерло 14 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 104 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на 26 ноября в городе выздоровело 254 человек, а 132 — было госпитализированно.