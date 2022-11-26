В Петербурге за сутки коронавирусом заболели более 500 человек

Уже почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. Санкт-Петербург.ру рассказывает о эпидемиологической обстановке за сутки в Северной столице.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на субботу, 26 ноября, в городе за последние сутки выявлено 501 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне число заразившихся было меньше — 488 зараженных. За последние сутки госпитализировали 132 заболевших, выздоровело 254 человек.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях Петербурга умерло 10 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 090 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Курортном районе Петербурга реконструируют поликлинику № 70, которая расположена в поселке Песочный.