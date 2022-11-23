В Петербурге за сутки от коронавируса скончалось 11 человек

Уже три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых заболевших в Петербурге за сутки.

Так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на среду, 23 ноября, в городе на Неве за сутки выявлено 472 новых случаев заражения. Накануне заразившихся было немного меньше — 456 зараженных. За последние24 часа госпитализировано 107 человек, выздоровело — 629.

За последние сутки от последствий COVID-19 в медучреждениях города скончались 11 пациентов. На кануне умерших было больше — 14. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 054 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на 22 ноября в Петербурге выздоровело 579 человек.