В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 456 человек

Почти три года человечество борется с пандемией коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. Санкт-Петербург.ру рассказывает о числе новых заболевших за сутки в городе на Неве.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на вторник, 22 ноября, за сутки в городе выявили 456 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне число заразившихся было меньше — 451 зараженных. За последние 24 часа было госпитализировано 178 заболевших, а 579 человек — поправились.

За последние сутки в Северной столице от последствий коронавирусной инфекции умерло 14 человек. За все время пандемии в городе от вируса скончалось 36 043 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что более двух миллионов петербуржцев прошли вакцинацию от гриппа.