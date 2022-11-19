В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 14 человек

Вот уже почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. Санкт-Петербург.ру рассказывает о эпидемиологической обстановке за сутки в Северной столице.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на субботу, 19 ноября, в городе за последние сутки выявлено 458 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне число заразившихся было больше — 467 зараженных. За последние 24 часа госпитализировали 94 заболевших, выздоровело 501 человек.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях Петербурга умерло 14 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 009 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на 18 ноября в городе на Неве умерших от COVID-19 за сутки было 12 человек.