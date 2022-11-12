В Петербурге за сутки 355 человек подхватили COVID-19

Почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых случаях заражения за сутки в городе на Неве.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на субботу, 12 ноября, в городе за сутки выявили 355 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне число заразившихся было меньше — 328 зараженных. За последние сутки было госпитализировано 110 заболевших, выздоровело 293 человек.

За последние 24 часа от последствий коронавирусной инфекции в больницах Северной столицы умерло 10 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 35 916 человек.

Всего в России за сутки COVID-19 выявили 5 514, скончались 62 человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что новый корпус Александровской больницы спроектирован так, чтобы случае новой волны пандемии его можно было оперативно переоборудовать в инфекционный госпиталь на 415 коек.