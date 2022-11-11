За сутки в Петербурге выявлено 328 новых случаев заражения COVID-19

Уже почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых случаях заражения за сутки в Петербурге.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на пятницу, 11 ноября, в городе за сутки выявили 328 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне чисто заразившихся было меньше — 305 зараженных. За последние 24 часа было госпитализировано 109 заболевших, выздоровело 314 человек.

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции в больницах Северной столицы умерло 16 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 35 906 человек.

Всего в России за сутки COVID-19 выявили 5 554, скончались 67 человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 10 ноября в Петербурге за сутки было госпитализировано 96 заболевших, выздоровело 403 человек.