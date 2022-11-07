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В Петербурге третий день число заболевших коронавирусом не превышает 400 заразившихся за сутки

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© Фото: Baltphoto

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Уже почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. Санкт-Петербург.ру рассказывает об эпидемиологической ситуации в Петербурге. Третий день в Северной столице число заболевших держится меньше 400 за сутки.

Так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на понедельник, 7 ноября, в городе на Неве за сутки выявлено 351 новых случаев заражения COVID-19. Накануне чисто заразившихся было меньше — 349 зараженных. За последние сутки в городе было госпитализировано 72 заболевших, выздоровело 294 человека.

За последние 24 часа от последствий коронавируса в медучреждениях Петербурга скончались 9 пациентов. На кануне умерших 10 человек. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 35 853 человек.

Всего в России за сутки COVID-19 выявили 4 421, скончались 61 человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге 6 ноября было госпитализировано 45 заболевших, а выздоровело 367 человек.

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