За сутки коронавирусом заболели 349 петербуржцев

Почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых случаях заражения в Петербурге за сутки. В последние время в городе наблюдается сильный спад заболеваемости.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на воскресенье, 6 ноября, в Северной столице за сутки выявлено 349 новых случаев заражения COVID-19. Накануне чисто заразившихся было больше — 388 зараженных. За последние 24 часа было госпитализировано 45 заболевших, выздоровело 367 человек.

За сутки от последствий COVID-19 в медучреждениях Петербурга скончались 10 пациентов. На кануне умерших 11 человек. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 35 844 человек.

Всего в России за сутки COVID-19 выявили 4 566, скончались 62 человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербург доставили 378 тысяч доз вкциыны от гриппа "Совигрипп".