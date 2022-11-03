В Петербурге выявели 412 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых случаях заражения в Петербурге за сутки. В последние время в городе наблюдается сильный спад заболеваемости

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на четверг, 3 ноября, в Северной столице за сутки выявлено 421 новый случай заражения COVID-19. Накануне чисто заразившихся было больше — 461 зараженных. За последние 24 часа было госпитализировано 89 заболевших, выздоровело 612 человек.

За сутки от последствий COVID-19 в медучреждениях Петербурга скончались 12 пациентов. На кануне умерших 14 человек. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 35 809 человек.

Всего в России за сутки COVID-19 выявили 6 385, скончались 73 человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 2 ноября в Петербурге после перенесенной COVID-19 выздоравели 699 человек за сутки.