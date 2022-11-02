За сутки в Петербурге коронавирусом выявили у 461 человека

Почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых случаях заражения в Петербурге за сутки.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на среду 2 ноября, в городе на Неве за сутки выявлено 461 новый случай заражения COVID-19. Накануне чисто заразившихся было меньше — 426 зараженных. За последние сутки было госпитализировано 123 заболевших, выздоровело 699 человек.

За последние 24 часа от последствий COVID-19 в медучреждениях Петербурга скончались 14 пациентов. На кануне умерших 16 человек. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 35 797 человек.

Всего в России за сутки COVID-19 выявили 6 385, скончались 68.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 31 октября в городе было выявлено менее 400 новых случаев заражения COVID-19.