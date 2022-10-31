В Петербурге выявлено менее 400 заболевших COVID-19

Почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. В Санкт-Петербурге было зафиксировано менее 400 новых заболевших за сутки.

Так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на понедельник 31 октября, в городе на Неве за сутки выявлено 398 новый случай заражения COVID-19. Накануне чисто заразившихся было больше — 469 зараженных. За последние сутки было госпитализировано 55 заболевших, выздоровело 414 человек.

За последние 24 часа от последствий COVID-19 в медучреждениях Петербурга скончались 15 пациентов. На кануне умерших 17 человек. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 35 766 человек.

Всего в России за сутки COVID-19 выявили 5 781, скончались 71.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге завершается строительство нового корпуса Александровской больницы, который спроектирован таким образом, чтобы в случае новой волны пандемии его можно было оперативно переоборудовать в инфекционный госпиталь на 415 коек.