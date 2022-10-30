В Петербурге за сутки выявлено 469 новых случаев заражения COVID-19

Почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. В Санкт-Петербурге было зафиксировано небольшое чисто новых заболевших за сутки.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на воскресенье 30 октября, в Северной столице за сутки выявлено 469 новый случай заражения COVID-19. Накануне чисто заразившихся было больше — 476 зараженных. За последние 24 часа в городе было госпитализировано 74 человека, выздоровело 475 человек.

За сутки от последствий коронавируса в медучреждениях Петербурга скончались 17 пациентов. На кануне умерших 11 человек. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 35 751 человек.

Всего в России за сутки COVID-19 выявили 6 803, скончались 75.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице 29 октября 101 житель был госпитализирован.