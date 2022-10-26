За сутки в Петербурге выявили 471 новый случай заражения COVID-19

Почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых заболевших в Петербурге за сутки.

Так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на среду 26 октября, в городе на Неве за сутки выявлено 471 новый случай заражения COVID-19. Накануне чисто заразившихся было меньше — 464 зараженных. За последние сутки было госпитализировано 103 горожанина, выздоровело 947 человек.

За сутки от последствий коронавируса в медучреждениях Петербурга скончались 12 пациентов. На кануне умерших 16 человек. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 35 690 человек.

Всего в России за сутки COVID-19 выявили 7 518, скончались 80.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге отменили дополнительные санитарно-профилактические мероприятия, связанные с распространением коронавирусной инфекции.