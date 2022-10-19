За сутки в Петербурге 687 человек заразились коронавирусом

Почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых заболевших в Петербурге за сутки. В последние время в городе наблюдается сильный спад заболеваемости.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на среду, 19 октября, в Северной столице за сутки выявлено 687 новых случаев заражения. Накануне чисто заразившихся было меньше — 647 зараженных. За последние сутки было госпитализировано 166 горожанин, выздоровело 1 763 человек.

За сутки от последствий коронавируса в медучреждениях Петербурга скончались 19 пациентов. На кануне умерших было столько же. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 35 595 человек.

Всего в России за сутки COVID-19 выявили 10 658, скончались 92.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 17 октября в городе отменены дополнительные санитарно-профилактические мероприятия по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.