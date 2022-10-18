За сутки в Петербурге 647 человек заболели COVID-19

Почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых заболевших в Петербурге за сутки. В последние время в городе наблюдается сильный спад заболеваемости.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на вторник 18 октября, в Северной столице за сутки выявлено 647 новых случаев заражения. Накануне чисто заразившихся было немного больше — 709 зараженных. За последние сутки было госпитализировано 181 горожанин, выздоровело 1 522 человек.

За сутки от последствий коронавируса в медучреждениях Петербурга скончались 19 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 35 576 человек.

Всего в России за сутки COVID-19 выявили 9 474, скончались 91.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с 17 октября в Северной столице отменены дополнительные санитарно-профилактические мероприятия по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.