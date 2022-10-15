За сутки в Петербурге коронавирусом заразились 911 человек

Уже почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых заболевших в Северной столице за сутки. В последние время в городе наблюдается сильный спад заболеваемости.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на субботу 15 октября, в Петербурге за сутки было выявлено 911 новых случаев заражения. Накануне чисто заразившихся было больше — 963 зараженных. За последние 24 часа было госпитализировано 105 горожан, а выздоровело 1 600 человек.

За сутки от последствий коронавируса в медучреждениях Петербурга скончались 19 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 35 522 человек.

Всего в России за сутки выявили 13 384 случаев заражения COVID-19, скончались 98 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что врач-иммунолог рассказала, что если с момента вакцинации «Спутником V» прошло менее полу года, то для ревакцинации достаточно будет сделать инъекцию «Спутник Лайт».