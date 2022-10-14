В Петербурге за сутки 963 человека заразились коронавирусом

Почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых заболевших в Петербурге за сутки. В последние время в городе наблюдается сильный спад заболеваемости.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на пятницу 14 октября, в городе на Неве за сутки выявлено 963 новых случаев заражения. Накануне чисто заразившихся было немного меньше — 951 зараженных. За последние сутки было госпитализировано 135 горожан, а выздоровело 1 699 человек.

За сутки от последствий коронавируса в медучреждениях Петербурга скончались 18 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 503 человек.

Всего в России за сутки COVID-19 выявили 14 736, скончались 99.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала петербуржцам о том, чем лучше всего ревакцинироваться от COVID-19.