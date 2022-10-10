В Петербурге за сутки 1 216 человек заразились COVID-19

Почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых заболевших в Петербурге за сутки. В последние время в городе наблюдается спад заболеваемости.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на понедельник 10 октября, в Северной столице за сутки выявлено 1 216 новых случаев заражения. Накануне чисто заразившихся было немного больше — 1 305 зараженных. За последние 24 часа было госпитализировано 45 горожан, а выздоровел 1 501 горожанин.

За сутки от последствий коронавируса в медучреждениях Петербурга скончались 13 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 35 432 человек.

Всего в России за сутки COVID-19 выявили 24 819, скончались 96.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 9 октября город на Неве занял первое место по показателю суточной заболеваемости, обогнав столицу.