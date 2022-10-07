За сутки в Петербурге вывели 1 443 новых случаев заражения COVID-19

Почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых заболевших в Петербурге за сутки. В последние время в России наблюдается спад заболеваемости.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на четверг 6 октября, в городе на Неве за сутки выявлено 1 443 новых заболевших. Накануне чисто заразившихся было немного больше — 1 465 зараженных. За последние сутки было госпитализировано 144 горожан, а выздоровели 2 309 человек.

За сутки от последствий коронавируса в медучреждениях города скончались 19 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 35 379 человек.

Всего в России за сутки COVID-19 выявили 22 268, скончались 104.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 6 октября в городе на Неве от коронавируса скончалось 18 человек и было госпитализировано 174 горожанина.