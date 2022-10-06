За сутки в Петербурге коронавирусом заболели 1 465 человек

Почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых заболевших в Петербурге за сутки. В последние время в России наблюдается спад заболеваемости.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на четверг 6 октября, в городе на Неве за сутки выявлено 1 465 новых заболевших. Накануне чисто заразившихся было немного меньше — 1632 зараженных. За последние сутки было госпитализировано 174 горожан, а выздоровели 2 933 человек.

За сутки от последствий коронавируса в медучреждениях города скончались 18 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 35 360 человек.

Всего в России за сутки COVID-19 выявили 23 045, скончались 108.

Ранее Санкт-Петербур.ру сообщал, что врач-иммунолог посоветовала петербуржцам ревакцинироавться инъекцией "Спутник Лайт" в том случае, если после вакцинации "Спутником V" прошло менее полу года.