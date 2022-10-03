За сутки в Петербурге выявлено 1 750 новых случаев заражения COVID-19

Почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых заболевших в Петербурге за сутки. В последние время в России наблюдается спад заболеваемости.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на понедельник 3 октября, в городе на Неве за сутки выявлено 1 750 новых заболевших. Накануне чисто заразившихся было немного меньше — 1 861 зараженных. За последние сутки было госпитализировано 82 горожан, а 1 212 человек — выздоровели.

За сутки от последствий коронавируса в медучреждениях города скончались 15 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 35 297 человек.

Всего в России за сутки COVID-19 заразились 24 158, скончались 91.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, чем лучше ревакцинироваться от коронавируса.