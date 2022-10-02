За стуки коронавирусом заразились 1 864 петербуржца

Уже почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых заболевших в Петербурге за сутки. В последние время заметен спад заболеваемости в городе.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на воскресенье 2 октября, в городе на Неве за сутки выявлено 1 861 новых заболевших. Накануне чисто заразившихся было немного меньше — 1 864 зараженных. За последние сутки было госпитализировано 84 горожан, а 1 893 человек — выздоровели.

За сутки от последствий коронавируса в медучреждениях города скончались 17 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 35 282 человек.

Всего в России за сутки COVID-19 заразились 30 085, скончались 96.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала, как продлить иммунитет к COVID-19.