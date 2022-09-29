За сутки 1 782 петербуржца заразились COVID-19

Уже почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых заболевших в Петербурге за сутки. За последние дни зафиксирован спад заболеваемости в городе.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на четверг 29 сентября, в городе на Неве за сутки выявлено 1 782 новых заболевших. Накануне заболевших было меньше — 1 771 зараженных. За последние сутки было госпитализировано 173 горожан, а 2 473 человек — выздоровели.

За сутки от последствий коронавируса в медучреждениях города скончались 20 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 35 235 человек.

Всего в России за сутки COVID-19 заразились 38 739, скончались 109.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала петербуржцам, чем лучше ревакцинироватся от коронавируса.