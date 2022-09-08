Врач-иммунолог рассказала, чем ревакцинироваться

В последнее время все больше россиян задумывается о том, когда и чем ревакцинироваться. На самые важные вопросы по этой теме ответила врач-иммунолог Ирина Ярцева.

В разговоре с Mash city, врач сказала, что, если с момента вакцинации «Спутником V» прошло менее полу года, до достаточно будет сделать инъекцию «Спутник Лайт». Ее также можно заменить на первый компонент «Спутника V».

Ревакцинацию необходимо делать через шесть месяцев после прививки, рассказала Ярцева. В случае с двухэтапной вакцинацией сроки могут «сдвигаться». Если период между компонентами составит три месяца, то этого может хватить на срок до года.

Срок между прививками в полгода объясняется тем, что коронавирус мутирует раз в полугодие.