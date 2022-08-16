Министр здравоохранения РФ Мурашко призвал россиян соблюдать масочный режим

В России растет заболеваемость от коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко напомнил про масочный режим.

Как сообщает “МК в Новгороде”, во время своего визита в Читу Михаил Мурашко сообщил о том, что гражданам следует соблюдать масочный режим во время нахождения в общественных местах. Министр также сказал, что в данный момент идет период роста заболеваемости коронавирусной инфекции. Поэтому ношение масок особенно важно в такое время.

Мурашко также напомнил россиянам о необходимости и важности пройти ревакцинацию. В первую очередь это качается людей старше 50 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями.