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За сутки в Петербурге выявлено 3 782 новых случаев заражения COVID-19

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© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

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Уже почти три года человечество борется с пандемией коронавируса. Ежедневно медики сообщают статистику по новым жертвам COVID-19 в разных странах. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых заболевших в Северной столице.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на воскресенье, 15 августа, в Петербурге за сутки было выявлено 3 782 новых случаев заражения — больше, чем накануне, 14 августа (3 761 зараженных). За сутки госпитализировано 112 человек, выздоровели — 1 722.

За сутки от коронавируса в больницах Петербурга скончались 11 пациентов. Всего за все время пандемии в городе от вируса умерли 34 470 человека.

В Ленинградской области за сутки был выявлено 319 зараженных, госпитализировано 10 человек. Выздоровели 592 пациентов. За сутки от вируса никто не скончался.

Всего в России за сутки было выявлено 25 273 заболевших коронавирусом, скончались 53 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на 14 августа в Северной столице выявели 3 761 случай заражения COVID-19.

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