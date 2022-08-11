В Роспотребнадзоре рассказали, как "дельтакрон" повлияет на ковидную обстановку в стране

В России продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки было выявлено 25 815 новых случаев заражения. Ранее также стало известно, что в Петербурге подтвердили пять случаев заражения новым “дельтакроном”, один случай подтвердили в Москве.

Как сообщает “МК Новгород”, со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, появление в России “дельтакрона” не отразится существенно на эпидемиологической обстановке в стране.

Также отмечается, что новой вариант коронавирусной инфекции относится к недоминирующим линям коронавируса.

В Роспотребнадзоре уточнили, что ковидная ситуация в Петербурге и Москве аналогична обстановке в стране в целом. Недавно подтверждались первые случаи заражения "дельтакроном" в этих городах.