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Губернатор Ленобласти Дрозденко вернул некоторые антиковидные ограничения

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© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

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В Ленинградской области вновь будут введены некоторые обязательные антиковидные ограничения. Это напрямую связанно с тем, что в последнее время в Петербурге и Ленобласти наблюдается рост заболевших COVID-19.

Как передает Mash city, информацию о введении некоторых ограничений в четверг, 4 августа, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем официальном Telegram-канале.

Введенные ограничения будут минимальными, но ощутимыми. Так, в Ленобласти вернется масочный режим при посещении медицинских учреждений и заведений социальной защиты.

На мероприятиях с присутствием пожилых людей, также придется одевать маски.

Обязательные ПЦР-тесты будут введены для работников сферы образования к началу учебного года.

Александр Дрозденко сообщает, что на базе Кировской больницы, при необходимости будет организован ковидный госпиталь. На сегодняшний день, такая необходимость отсутствует.

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