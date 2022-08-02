Для пациентов с COVID-19 в Петербурге развернули еще 170 коек

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге увеличили количество коек. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Так, в корпусе-трансформере Госпиталя для ветеранов войн развернуто еще 120 дополнительных коек. А в Городской больнице №20 (поликлиника на Ленсовета) – еще 50. Всего в городе сейчас развернуто почти 1,5 тысячи коек для приема больных с COVID-19.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что заведующий лабораторией молекулярной вирусологии НИИ гриппа в Петербурге Андрей Комиссаров возбновилась полномасштабная циркуляция гриппа в человеческой популяции. В 2020 и 2021 году гриппа почти не было, но сейчс он вернулся. Даже отмечется, что есть сочетания инфекции с коронавирусом. Как отметил вирусолог, что осенью НИИ гриппа приступит к проекту по секвенированию десятков тысяч геномов коронавируса. Это будет сделано для понимания связи мутаций коронавируса с клинической картиной заболевания.