В Петербурге за сутки 284 человек заразились COVID-19

Почти три года человечество борется с пандемией коронавируса. Ежедневно медики сообщают статистику по новым жертвам COVID-19 в разных странах. Санкт-Петербург.ру рассказывает о новых случаях заражения в Северной столице.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на среду, 13 июля, в Петербурге за сутки было выявлено 284 новых случаев заражения — меньше, чем накануне, 12 июля (275 зараженных). Госпитализировано зв сутки 61 человек, выздоровели — 285.

От коронавирусной инфекции в больницах Петербурга за сутки скончались четыре человек. Накануне умерших было больше — семь человек. Всего за все время пандемии в городе от вируса умерли 34 281 человека.

В Ленинградской области за сутки был выявлено 55 зараженных, в больницу попали 6 человек, за сутки от вируса никто не умер. За сутки выздоровели 57 пациентов.

Всего в России за сутки было выявлено 3 942 заболевших коронавирусом, скончались 42 человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила рекомендации по ревакцинации от COVID-19.