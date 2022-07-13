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Погода в Петербурге будет солнечной и теплой

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© Фото: МК в Питере

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После штормовой погоды и прошедших ливней во вторник, на среду 12 июля, ожидается прояснение и потепление.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале, в среду, 13 июля, на погодные условия в Петербурге повлияет промежуточный гребень антициклона. Благодаря этому небо будет малооблачным и обойдется без дождей.

Температурные показатели поднимутся на несколько градусов выше климатической нормы.

Воздух в городе прогреется от +25 до +27 градусов. В Ленинградской области от+23 до +28 градусов. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм ртутного столба, что ниже нормы.

В четверг ожидается более облачная погода, понижение температуры и дождь.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что над городом кружит циклон "Зельда".

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